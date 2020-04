Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon : lancement de nouvelles solutions de sécurité Cercle Finance • 01/04/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - Le groupe Verizon annonce ce jour que Verizon Business élargit son portefeuille sécurité avec de nouvelles solutions permettant aux entreprises de se protéger contre la cybercriminalité : Verizon Managed Detection and Response, Verizon Identity et Verizon Machine State Integrity. 'Le cybercrime représente une menace quotidienne pour l'ensemble des entreprises et des gouvernements de la planète. Notre rapport Data Breach Investigations montre que les cyberattaques à motivation financière sont en augmentation dans tous les secteurs, et que les cadres dirigeants sont de plus en plus souvent', commente Alex Schlager, directeur exécutif et chef de produit des services de sécurité chez Verizon Business.

Valeurs associées VERIZON COMM NYSE -1.27%