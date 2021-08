Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon : la DG d'UPS élue au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - Verizon Communications a annoncé aujourd'hui l'élection de Carol B. Tomé au conseil d'administration de Verizon, à compter du 1er septembre 2021. Carol B. Tomé est directrice générale de United Parcel Service (UPS), la plus grande entreprise de livraison de colis au monde et l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Carol B. Tomé avait siégé au conseil d'administration de Verizon en 2020, avant sa nomination en tant que directrice générale d'UPS. L'arrivée de Carol B. Tomé portera le nombre total de membres du conseil d'administration de Verizon à 11, dont dix indépendants, à compter du 1er septembre 2021.

