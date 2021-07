Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon : la '5G Business' disponible dans 42 villes des USA Cercle Finance • 15/07/2021 à 16:26









(CercleFinance.com) - Verizon Business a annoncé aujourd'hui que 5G Business Internet, son offre Internet fixe sans fil destinée aux entreprises, était désormais disponible dans 42 villes américaines, soit une large progression par rapport au chiffre de 24 villes présenté en avril dernier. L'offre 5G Business Internet de Verizon Business offre aux entreprises une alternative à l'Internet par câble et leur fait office ' d'épine dorsale ' leur permettant de tirer parti de cette technologie en plein essor, assure Verizon. ' Les clients de l'Internet professionnel 5G obtiennent plus qu'un nouveau type de connectivité Internet ultrarapide pour aujourd'hui, ils bénéficient également d'une plate-forme de transformation numérique 5G pour demain ', résume Sampath Sowmyanarayan, directeur des revenus de Verizon Business.

