Verizon: hausse de dividende décidée par le conseil

(CercleFinance.com) - Verizon annonce que son conseil d'administration a décidé un dividende trimestriel de 65,25 cents par action, soit une hausse de 1,25 cent par rapport au trimestre précédent. Il sera payable le 1er novembre aux actionnaires enregistrés au 7 octobre.



Il s'agit là de la 16e année consécutive que le conseil approuve une augmentation du dividende. L'opérateur télécoms a versé environ 5,4 milliards de dollars de dividendes en numéraire au cours du premier semestre 2022.



'Notre approche constamment disciplinée du marché afin de maximiser la croissance et la rentabilité a de nouveau mis le conseil d'administration de Verizon en position d'augmenter le dividende', commente son PDG Hans Vestberg.





Valeurs associées VERIZON COMM NYSE +0.77%