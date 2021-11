Verizon : finalise l'acqusition de TracFone Wireless

(CercleFinance.com) - Verizon a annoncé avoir finalisé l'acquisition de TracFone Wireless et de la famille des marques TracFone telles que Straight Talk -dont la grande majorité des clients opèrent aujourd'hui sur le réseau Verizon- Total Wireless, Tracfone ou SafeLink.

L'ajout des marques de TracFone à son portefeuille va permettre à Verizon d'améliorer l'expérience de ses clients sur le réseau sans fil.

TracFone est le plus grand revendeur de services sans fil aux États-Unis, desservant environ 20 millions d'abonnés via un réseau de plus de 90 000 points de vente dans tout le pays.

Verizon a payé cette acquisition 3,125 milliards de dollars US et 57 596 544 actions Verizon. Sous réserve que TracFone continue d'atteindre certains paramètres d'exploitation, Verizon paiera jusqu'à 650 millions de dollars US supplémentaires en espèces.