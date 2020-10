Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon : étend son réseau 5G à Research Park (Illinois) Cercle Finance • 08/10/2020 à 17:41









(CercleFinance.com) - Verizon Business vient d'achever le déploiement de son dernier hub d'innovation 5G à Research Park. Situé sur le campus de l'Université d'Urbana-Champaign (Illinois), Research Park abrite plus de 120 entreprises, start-ups et centres de R&D, employant des étudiants et des professionnels de la technologie à plein temps. Tous pourront maintenant développer et tester des solutions compatibles 5G depuis Research Park, se félicite Verizon. Le réseau Verizon 5G Ultra Wideband devrait ainsi stimuler de nouveaux développements autour de la 5G : apprentissage automatique, robotique, IA, les drones, réalité virtuelle etc.

