Verizon dopé par ses abonnements mobiles

(AOF) - Verizon a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,08 dollar au titre de son quatrième trimestre, ressortant en ligne avec le consensus. Les revenus opérationnels de l'opérateur américain de télécommunications s'élèvent à 35,1 milliards de dollars, en recul de 0,3% d'une année sur l'autre et sont supérieurs aux attentes. La perte nette s'est élevée à 2,6 milliards de dollars, soit 64 cents par action, contre un bénéfice de 6,7 milliards de dollars, soit 1,56 dollar par action, un an plus tôt.

Sur la période, Verizon a bénéficié d'une dynamique favorable au niveau de ses abonnements mobiles : 449000 nouveaux abonnés contre 217000 sur le même trimestre de 2022. Le groupe mise sur un bénéfice ajusté par action annuel 2024 allant de 4,5 à 4,7 dollars.

