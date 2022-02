Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon: dividende trimestriel inchangé information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 16:55









(CercleFinance.com) - Verizon annonce que son le conseil d'administration de Verizon Communications a annoncé aujourd'hui un dividende trimestriel de 64 cents par action en circulation, inchangé par rapport aux deux trimestres précédents.

Le dividende trimestriel est payable le 2 mai 2022 aux actionnaires de Verizon inscrits à la fermeture des bureaux le 8 avril 2022.



' Nous sommes ravis que nos performances opérationnelles constantes aient une fois de plus permis à notre conseil d'administration de verser un dividende à nos actionnaires', a commenté le p.d.-g. Hans Vestberg.



En 2021, Verizon avait versé un total de 10,4 milliards de dollars de dividendes à ses actionnaires.





