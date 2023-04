Verizon: des solutions de connectivité pour Siemens information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 11:00

(CercleFinance.com) - Verizon Business annonce fournir à Siemens une gamme de solutions de connectivité réseau qui apporteront aux employés du groupe industriel allemand sur des sites de bureaux plus petits, une expérience utilisateur 'plug and play' transparente.



'Le programme Zero Trust de Siemens garantit que tous les appareils de Siemens doivent être authentifiés, autorisés et validés en permanence avant que l'accès aux applications et aux données critiques de l'entreprise ne soit donné ou conservé', précise l'opérateur.



Verizon Business déploiera une connectivité 'Internet only', à l'image qu'un réseau étendu géré au niveau mondial, basée sur la technologie de Cisco Meraki et essentielle au succès du programme de vérification systématique 'never trust, always verify' de Siemens.