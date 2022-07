Verizon : des résultats en deçà des attentes et des prévisions réduites

(AOF) - Verizon a abaissé sa prévision de bénéfice annuel ajusté 2022. En avant-bourse, le titre de l'opérateur de télécommunication s'inscrivait en baisse de presque 5%. Au titre de ses résultats trimestriels, Verizon a dégagé un bénéfice net en baisse de 10,7% à 5,3 milliards de dollars, pour un résultat opérationnel ajusté (Ebitda) en repli de 2,6% à 11,9 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires est lui resté globalement stable, autour de 33,8 milliards de dollars, en ligne avec les attentes du marché.

A 1,24 dollar, le BPA ressort très en-dessous du consensus de 1,32 dollar qui avait établi par les analystes.

"S'il est vrai que nos récentes performances n'ont pas atteint nos espérances, nous demeurons confiants dans notre stratégie sur le long terme", a assuré Matt Ellis, le directeur financier du groupe.

Verizon n'a gagné que 12 000 abonnés nets dans le mobile au deuxième trimestre, un chiffre illustrant le ralentissement de son activité.

Après avoir enregistré des bénéfices trimestriels inférieurs aux attentes, l'opérateur télécoms a réduit sa prévision de bénéfice par action ajusté. Il est attendu entre 5,10 et 5,25 dollars par action contre de 5,40 à 5,55 dollars auparavant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La menace de la technologie ouverte, RAN

Les équipementiers vont devoir affronter cette menace d'ici quelques années. Cette nouvelle architecture consiste à remplacer les antennes traditionnelles par des logiciels permettant davantage d'interopérabilité grâce au cloud. Les opérateurs télécoms pourront ainsi renforcer l'innovation et développer leur choix de fournisseurs. Ils pourront également avoir accès à davantage de services et de souplesse pour des coûts de déploiement et de gestion du réseau qui devraient reculer. Pour le moment, aucun des grands opérateurs n'a basculé vers cette nouvelle technologie. Néanmoins, la liberté de choix des fournisseurs est un élément décisif, souligné par la décision de l'Europe et des Etats-Unis de sanctionner le chinois Huawei pour des raisons de sécurité nationale.