Verizon : déploie la 5G dans 10 nouvelles villes des USA

(CercleFinance.com) - Verizon poursuit le déploiement de la 5G aux Etats-Unis : les villes de Cleveland, Las Vegas, Louisville, Omaha, San Diego, Charlotte, Cincinnati, Hartford, Kansas City et Salt Lake City devraient être équipées dès le mois de mars, assure le spécialiste US des télécommunications. Au terme des 12 prochains mois, la 5G devrait être accessible à environ 100 millions d'états-uniens, via l'Ultra Wideband 5G sur le spectre C-Band. D'ici la fin 2021, 15 millions de foyers bénéficieront des services Internet sans fil fixe, assure Verizon.

Valeurs associées VERIZON COMM NYSE +0.18%