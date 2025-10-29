 Aller au contenu principal
Verizon dépasse les estimations concernant le nombre d'abonnés et les bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 11:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de la syntaxe dans le titre)

Verizon VZ.N a dépassé les estimations de Wall Street en termes de bénéfices trimestriels et d'ajouts d'abonnés aux services sans fil mercredi, les promotions autour des récents lancements de l'iPhone ayant aidé le fournisseur américain de services sans fil à attirer davantage de clients.

La société a ajouté 44 000 abonnés mensuels à ses services sans fil au cours du troisième trimestre, alors qu'on s'attendait à 19 000 ajouts, selon les données de FactSet.

Ces résultats pourraient apaiser les inquiétudes des investisseurs qui craignent que Verizon ne perde du terrain face à ses rivaux T-Mobile TMUS.O et aux fournisseurs de services câblés à bas prix.

Les opérateurs ont mis en place des offres compétitives, des remises sur les reprises et des avantages liés au changement d'opérateur pour attirer les clients, car ils cherchent à protéger leur clientèle dans un contexte de changement actif après le lancement de l'iPhone en septembre.

Le plan personnalisable myPlan de Verizon, qui offre une garantie de prix de trois ans, est resté populaire auprès des clients.

Plus de 18 % des utilisateurs de services sans fil postpayés de l'entreprise ont également opté pour ses offres à large bande.

Dan Schulman, le nouveau directeur général, devrait commenter les plans de croissance de Verizon lors de la conférence téléphonique sur les résultats qui aura lieu plus tard dans la journée.

Verizon a réaffirmé ses prévisions de bénéfices et de flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année et a déclaré qu'il s'attendait à ce que les dépenses d'investissement se situent dans la fourchette de 17,5 à 18,5 milliards de dollars, ou en dessous de cette fourchette.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre s'est élevé à 33,8 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 34,28 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Verizon a gagné 1,21 $ par action, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 1,19 $.

