Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Verizon: couverture réseau étendue dans 3 Etats américains information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 16:35









(CercleFinance.com) - Verizon annonce avoir activité de nouveaux sites cellulaires afin d'offrir une couverture 4G et 5G étendue pour les services mobiles dans l'Indiana (communes de Francesville, Lee, Madison, Odon, Richmond et Warsaw), dans l'Ohio (Chagrin Falls, Columbia Station, Cuyahoga Falls, Dalton, Delaware, Grafton, Hubbard, Litchfield, Ravenna, Rootstown, Sunbury, et Yougstone) ainsi qu'en Pennsylvanie (Irwin, New Alexandria, North East, Punxsutawney et Salisbury).



Cette initiative permettra aux habitants de ces communes de bénéficier d'une couverture réseau plus rapide avec de meilleures performances du réseau.



'Cela signifie qu'ils pourront se connecter avec leurs amis et leur famille lors de leurs déplacements, connecter leur maison intelligente via Verizon Home Internet ou encore utiliser le service Verizon pour les applications d'entreprises', explique en substance le communiqué de Verizon.





Valeurs associées VERIZON COMM NYSE +0.04%