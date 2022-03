Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon: contrats avec le Département de la Défense information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 13:06









(CercleFinance.com) - Verizon annonce s'être vu attribuer par le Département de la Défense des États-Unis (DoD) trois contrats pour des solutions d'infrastructure d'entreprise (EIS), représentant une valeur totale de 966,5 millions de dollars.



L'opérateur télécoms s'associera au DOD pour faire passer l'ensemble de la population du Pentagone de la téléphonie à base de cuivre à des services avancés basés sur le protocole Internet (IP), fournissant un environnement convergé pour les services de voix et de données.



Verizon fournira aussi des services vocaux, de transport, Internet et professionnels de base à plus de 370 sites au sein de la région de la capitale nationale (Washington et environs), ainsi qu'une infrastructure de technologie de communication à Fort Belvoir.





Valeurs associées VERIZON COMM NYSE -0.49%