Verizon : consensus manqué au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Verizon annonce avoir engrangé un BPA ajusté de 1,13 dollar au titre des trois derniers mois de 2019, en augmentation de 0,9% en comparaison annuelle, mais manquant d'un cent l'estimation moyenne des analystes. Il affiche une marge d'EBITDA ajustée de 32% pour des revenus opérationnels en hausse de 1,4% à 34,8 milliards de dollars, la croissance en services mobiles ayant compensé des reculs en équipements mobiles et en fixe, surtout dans le segment entreprises. L'opérateur de télécommunications a ainsi enregistré un BPA ajusté de 4,81 dollars sur l'exercice écoulé, en hausse de 2% conformément à sa prévision ('dans le bas de la plage à un chiffre'), et en attend une progression de 2 à 4% en 2020.

