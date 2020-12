Verizon : collaboration entre Verizon Media et Entain

(CercleFinance.com) - Verizon Media et Entain, opérateur international de paris sportifs et de jeux (anciennement GVC Holdings), ont annoncé aujourd'hui une alliance mondiale d'innovation visant à développer de nouvelles opportunités dans les sports et le divertissement interactifs.

Verizon Media et Entain collaboreront pour développer une expérience de réalité virtuelle hautement immersive qui combinera le visionnage sportif en direct avec des couches interactives de données sportives et de jeux.

Les consommateurs pourront participer à des événements sportifs, vérifier les données, socialiser avec des amis et placer des paris sur les plateformes Entain, annonce Verizon.

En outre, Entain travaillera en étroite collaboration avec Verizon Media pour développer des concepts pour de nouveaux formats avec des technologies émergentes telles que la 5G, la réalité virtuelle et la réalité augmentée afin d'apporter les meilleures expériences de contenu immersif et de jeu aux paris sportifs et aux jeux d'argent.