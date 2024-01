Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Verizon: charge pour dépréciation sur Verizon Business information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Verizon a annoncé mercredi que ses résultats de quatrième trimestre intégreraient une charge pour dépréciation de 5,8 milliards de dollars liée à sa division en difficulté de services professionnels.



A l'occasion d'un passage en revue stratégique de ses activités, le groupe américain explique avoir constaté que les prévisions financières établies pour son activité de services aux entreprises, Verizon Business, étaient inférieures à celles qu'il envisageait jusqu'ici.



Dans un communiqué, Verizon rappelle que ces métiers - qui consistent à proposer des services de communications fixes à des clients professionnels - sont confrontés à d'importantes pressions, à la fois concurrentielles et économiques.



Ce processus va donc conduire à une révision à la baisse de la valeur estimée de la branche vis-à-vis de sa 'juste' valeur, entraînant une réévaluation négative à hauteur de 5,8 milliards de dollars, mais sans impact sur la trésorerie.



L'action de l'opérateur de télécommunications, composante du Dow Jones, perdait 0,5% dans les premiers échanges mercredi matin à Wall Street. Le titre accuse une baisse de près de 4% sur les 12 mois écoulés.





