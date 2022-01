Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon: bénéfice en petite hausse au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 14:01









(CercleFinance.com) - Verizon a fait état mardi d'une petite hausse de son bénéfice net au 4ème trimestre, notamment à la faveur du succès de ses offres 'premium' dans la téléphonie mobile et l'Internet haut débit.



Sur les trois derniers mois de l'exercice 2021, le bénéfice net est ressorti à 4,74 milliards de dollars, soit 1,11 dollar par action, contre 4,72 milliards de dollars (1,11 dollar l'action) un an plus tôt.



Hors éléments exceptionnels, le BPA ressort à 1,31 dollar, alors que le consensus visait 1,29 dollar.



L'opérateur télécoms américain fait part d'une baisse de 1,8% de son chiffre d'affaires trimestriel, à 34,1 milliards de dollars.



En tenant compte de la cession de Verizon Media, l'activité ressort toutefois en progression de 4,8% d'une année sur l'autre.



Dans son communiqué, Verizon explique avoir profité d'une montée en gamme dans son activité de services, un client mobile sur trois disposant désormais d'un combiné équipé de la 5G.



Concernant 2022, le groupe new-yorkais dit prévoir un chiffre d'affaires dans les activités de services en hausse de 1% à 1,5%, hors Verizon Media et acquisition de TracFone.



Le titre gagnait 0,5% en cotations avant-Bourse suite à cette publication.





Valeurs associées VERIZON COMM NYSE 0.00%