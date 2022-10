Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon: baisse du bénéfice trimestriel, perte d'abonnés information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 14:11









(CercleFinance.com) - Verizon a fait état vendredi d'une forte baisse de son bénéfice trimestriel qui, hors éléments exceptionnels, ressort toutefois au-dessus des estimations établies par les analystes.



Le premier opérateur de télécoms mobiles américain a fait état ce matin d'un repli de 23% de son bénéfice net à cinq milliards de dollars sur le troisième trimestre, soit 1,17 dollar par action.



Hors exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 1,32 dollar, là où le consensus visait 1,29 dollar.



Son chiffre d'affaires a progressé de 4% à 34,2 milliards de dollars.



Dans un communiqué, Verizon explique avoir pâti du récent relèvement de ses tarifs, destiné à effacer les tensions inflationnistes, qui s'est soldé par la perte nette de 189.000 clients pour son service de téléphonie mobile au cours du trimestre.



Suite à ces annonces, l'action perdait 1,6% en cotations avant-Bourse.





