Verizon: baisse de 5% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Verizon publie au titre de son deuxième trimestre 2024 un BPA ajusté d'éléments exceptionnels en baisse de 5% à 1,15 dollar, malgré un EBITDA ajusté en légère hausse de 2,5% à 12,3 milliards pour des revenus opérationnels accrus de 0,6% à 32,8 milliards.



Toujours en comparaison annuelle, l'opérateur télécoms revendique notamment de solides revenus de services sans fil, en progression de 3,5% à 19,8 milliards de dollars, et une croissance de 17,2% du nombre d'abonnés au haut débit, à 11,5 millions.



Pour l'ensemble de 2024, Verizon se déclare en bonne voie pour atteindre ses objectifs, à savoir un BPA ajusté de 4,50 à 4,70 dollars, une croissance de son EBITDA ajusté de 1 à 3% et une progression de ses revenus des services mobiles de 2 à 3,5%.





