Verizon : au-dessus des attentes au premier trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe Verizon annonce ce vendredi un bénéfice par action, en données ajustées, de 1,26 dollar au premier trimestre, en hausse par rapport au T1 2020 (1,20 dollar). Les analystes visaient, eux, un BPA de 1,21 dollar. Les revenus baissent en revanche légèrement : ils s'affichent à 31,6 milliards de dollars (-1,6%). 'La société prévoit désormais une croissance du BPA ajusté (non-GAAP) de -2 à +2%, contre des prévisions précédentes de +2 à +4%. Cette attente est basée sur un scénario qui implique des vents contraires importants prévalant jusqu'au deuxième trimestre 2020', indique le groupe s'agissant de ses attentes.

