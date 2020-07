Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon : au-dessus des attentes au deuxième trimestre Cercle Finance • 24/07/2020 à 14:20









(CercleFinance.com) - Le groupe Verizon annonce ce vendredi avoir engrangé un BPA ajusté de 1,18 dollar sur son deuxième trimestre 2019, en baisse de 5 cents en comparaison annuelle, mais dépassant de quatre cents l'estimation moyenne des analystes. Le groupe américain précise avoir calculé un impact de l'ordre de 14 cents de la crise du coronavirus. Sur la base de ces résultats, l'opérateur de télécommunications confirme viser pour l'ensemble de 2020 un BPA ajusté évoluant dans une fourchette allant de -2% à +2%.

Valeurs associées VERIZON COMM NYSE +2.28%