Verizon : arrivée d'un nouveau membre au sein du conseil

(CercleFinance.com) - Verizon Communications a annoncé aujourd'hui l'élection de Laxman Narasimhan au sein de son conseil d'administration de Verizon, à compter du 1er juillet 2021. Laxman Narasimhan est directeur général de Reckitt Benckiser Group, multinationale britannique spécialisée dans la santé, l'hygiène et la nutrition des consommateurs. Avec cette arrivée, le conseil d'administration de Verizon comptera un total de 10 membres, dont neuf indépendants. Par le passé, Laxman Narasimhan a occupé le poste de directeur commercial du groupe PepsiCo et a aussi travaillé 19 années chez McKinsey & Company. Laxman Narasimhan est titulaire d'une maîtrise en études allemandes et internationales de l'Université de Pennsylvanie ainsi que d'un MBA de la Wharton School.

