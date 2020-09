Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon : accord pour l'acquisition de Tracfone Cercle Finance • 14/09/2020 à 14:50









(CercleFinance.com) - Verizon annonce la conclusion d'un accord avec America Movil pour acquérir Tracfone, opérateur mobile prépayé et économique de premier plan aux Etats-Unis, moyennant 6,25 milliards de dollars, dont la moitié en numéraire et la moitié en actions Verizon. Le géant des télécommunications ajoute qu'à ce montant, pourront s'ajouter jusqu'à 650 millions de dollars supplémentaires en fonction de l'atteinte de certains critères de performance et autres arrangements commerciaux. Verizon attend de cette transaction un effet relutif dès la première année suivant sa finalisation, qui est attendue pour le second semestre 2021 et reste soumise aux autorisations réglementaires et aux autres conditions usuelles.

