Verizon : 13 contrats d'énergie renouvelable en 13 mois

(CercleFinance.com) - La société Verizon annonce être devenue l'une des plus grandes entreprises acheteuses d'énergie renouvelable aux États-Unis en un peu plus d'un an, concluant treize accords d'achat d'énergie renouvelable à long terme (REPA) depuis décembre 2019, soit un total de 1,7 gigawatts (GW) de capacité. Outre ses REPA, l'entreprise s'est engagée à atteindre son objectif d'installer 24 MW supplémentaires d'énergie verte sur place dans ses installations d'ici 2025. Verizon s'est fixé l'objectif d'atteindre la neutralité carbone dans ses opérations (scope 1 et 2) d'ici 2035. 'L'année dernière, Verizon a émis sa deuxième obligation verte d'un milliard de dollars, qui sera utilisée pour financer des REPA à long terme qui soutiennent la construction d'installations solaires et éoliennes. Ces installations apporteront une nouvelle énergie renouvelable aux réseaux qui alimentent nos réseaux ', a déclaré James Gowen, directeur du développement durable de Verizon.

