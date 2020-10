VERIMATRIX, victime d'une cyberattaque

(AOF) - Verimatrix (-8,76% à 2,50 euros) a annoncé ce week-end avoir été ciblée par une cyberattaque sophistiquée, conduisant à une fuite de données confirmée vendredi 9 octobre 2020. Les dispositions très rapidement mises en œuvre ont permis de circonscrire l'étendue de l'attaque, a expliqué la société. Cette dernière a mobilisé des équipes internes ainsi que des experts techniques et informatiques externes, et a tenu informées les autorités gouvernementales et judiciaires.

" Les investigations en cours de ces experts n'ont identifié aucun impact sur les produits et services proposés aux clients de la société ", a précisé Verimatrix.

