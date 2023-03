Verimatrix, plus forte baisse du marché SRD à la mi-séance du lundi 13 mars 2023

(AOF) - Verimatrix (- 8,59% à 0,66 euro)

Le fournisseur de solutions de sécurité est lanterne rouge du SRD ce matin, après avoir déjà perdu plus de 11% vendredi. Verimatrix a dévoilé la semaine dernière une perte nette de 17,6 millions de dollars contre un profit de 3,7 millions de dollars un an plus tôt.

