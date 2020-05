VERIMATRIX : One Equity Partners porte sa participation à 29,04% au capital

(AOF) - One Equity Partners a augmenté sa participation de 25,49% à 29,04% au capital de Verimatrix. Il a acquis la totalité des 3 017 392 actions du spécialiste des solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu détenues par Jolt-Capital dans une transaction hors marché. Jean Schmitt, président et fondateur de Jolt-Capital, demeure administrateur indépendant de Verimatrix.

OEP a investi dans Verimatrix en janvier 2019, dans le cadre du financement de l'acquisition de la société américaine Verimatrix, Inc. et est depuis lors un actionnaire de référence de la Société soutenant son développement et sa stratégie.

