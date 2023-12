Vergnet : Vincent de Mauny nommé Président

(AOF) - Le Conseil d’administration de Vergnet a annoncé la nomination de Vincent de Mauny, actuel Directeur général, au poste de Président du Conseil d’administration, en remplacement de Cyril Courtonne. "J’ai été ravi d’accompagner Vergnet pendant cette période dense et de prendre les décisions qui ont été importantes pour son intérêt social. Je passe le relais à Vincent et me dirige maintenant vers d’autres missions. Je garderai toujours un œil attentif à Vergnet." a déclaré Cyril Courtonne.

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.