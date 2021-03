Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vergnet : tire une tranche de 400 obligations convertibles Cercle Finance • 31/03/2021 à 17:55









(CercleFinance.com) - Vergnet annonce le tirage d'une deuxième tranche de 400 obligations convertibles en actions représentant un montant de 1ME, une opération décidée lors du conseil d'administration de la société, qui s'est tenu le 30 mars. Ce tirage s'inscrit dans le cadre du contrat d'émission conclu en date du 25 février 2021 avec Park Capital, relatif à un financement en fonds propres sous la forme d'une émission d'obligations convertibles en actions de la Société intégralement réservée à Park Capital, société? d'investissement spécialisée dans la fourniture de financements flexibles liés au capital. Au 31 mars 2021, 893 269 actions nouvelles ont été créées par conversion des OCA numérotées de 1 à 200 portant le nombre d'actions total en circulation à 67 303 037 actions.

Valeurs associées VERGNET Euronext Paris +2.15%