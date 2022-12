Vergnet signe un nouveau contrat de 7,8 millions d'euros au Fidji

(AOF) - Vergnet vient de signer un contrat de repowering de la Centrale Éolienne de Sigatoka sur l'île principale des Fidji à Viti Letu, d'une valeur de 7,8 millions d'euros avec Energy Fiji Limited. Ce contrat porte sur la remise en état de 35 éoliennes représentant une puissance de 9,6 mégawatts. Cet important chantier de 32 mois mobilisera en permanence 6 techniciens de Vergnet Pacific et une dizaine d'emplois locaux.

Il consacre également l'expérience reconnue et l'expertise spécifique de Vergnet en matière de maintenance préventive et curative avec notamment pour cette dernière le remplacement de gros composants (pales, roulement génératrice & multiplicateur).

" En effet, l'entreprise s'emploie depuis toujours à garantir un haut niveau de qualité sur la maintenance et l'entretien. Ces postes étant essentiels pour assurer un fonctionnement performant et continu des éoliennes qui produisent une part significative de l'électricité nécessaire à la vie quotidienne des habitants et plus généralement au développement des territoires ", souligne Vergnet .

Ce contrat permet également à la filiale d'envisager de belles perspectives de développement, à venir dans les semaines prochaines.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Menace sur le système énergétique européen

Premier importateur de gaz allemand, Uniper affiche 54 % des volumes qu'il achète en provenance de Russie. Suite à la guerre en Ukraine, le groupe doit acquérir les volumes qui lui manquent sur le marché au comptant, dont les prix ont explosé. En difficulté, il a sollicité une aide de l'Etat allemand, ce qui fait peser des inquiétudes sur l'ensemble des énergéticiens européens. Néanmoins l'allemand RWE et le français Engie ont réagi en faisant valoir que leur situation était très différente. RWE a souligné qu'il était moins dépendant du gaz russe. Quant à Engie, il bénéficie de la diversification de ses sources d'approvisionnement, avec une augmentation des volumes de GNL livrés en France et des contrats avec la Norvège et l'Algérie. Par ailleurs le groupe a adapté sa stratégie de couverture pour renforcer sa résilience.