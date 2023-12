Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vergnet: signe un contrat photovoltaïque de 324 kWc information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 18:25









(CercleFinance.com) - Vergnet annonce la signature d'un nouveau contrat dans le domaine du photovoltaïque en France.



Ce contrat consiste en l'installation, au câblage, au raccordement et à la mise en service de 324 kWc (724 panneaux solaires) sur toitures dans une exploitation agricole à Tavers (45) en région Centre-Val de Loire.



A travers ce nouveau contrat, le développeur renouvelle ainsi sa confiance dans le savoir-faire de Vergnet en matière de déploiement de solutions photovoltaïques.



La société assure par ailleurs qu'elle sera prochainement en mesure de proposer des installations solaires clés en main : faisabilité des projets, ingénierie, raccordement au réseau public de distribution, jusqu'à la maintenance de toute installation solaire, y compris celles déjà existantes.





