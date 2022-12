Vergnet: signe un contrat à Fidji avec EFL information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 09:42

(CercleFinance.com) - Vergnetannonce la signature d'un contrat de repowering de la Centrale Éolienne de Sigatoka sur l'île principale de Fidji Viti Levu, d'une valeur de 7,8ME avec Energy Fiji Limited (EFL).



Ce contrat porte sur laremise en état de 35 éoliennes représentant une puissance de 9,6MW.



Cet important chantier de 32 mois mobilisera six techniciens de Vergnet Pacific et une dizaine d'emplois locaux. Il consacre également l'expérience et l'expertise de Vergnet en matière de maintenance préventive et curative.



En effet, l'entreprise s'emploie à garantir un haut niveau de qualité sur la maintenance et l'entretien. Ces postes étant essentiels pour assurer un fonctionnement performant et continu des éoliennes.



Ce contrat permet également à la filiale d'envisager de belles perspectives de développement, à venir dans les semaines prochaines.



Pour Cyril Ledran, directeur général de Vergnet :, 'Ce contrat souligne le dynamisme de Vergnet Pacific sous l'impulsion de Tamaso Pooi, directeur de la filiale et de ses équipes. Et pour être au plus proche de ses besoins, nous réfléchissons à l'ouverture d'une filiale à Fidji.'