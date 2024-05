Vergnet signe un accord de distribution avec Vertéole Suisse SA

(AOF) - Le groupe Vergnet, expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) annonce la signature d'un accord de distribution exclusif avec Vertéole Suisse SA (une société de distribution spécialisée dans les énergies renouvelables basée en Suisse). Cet accord marque une nouvelle étape dans la stratégie de redéploiement du groupe Vergnet, qui s'ouvre au marché suisse, offrant ainsi des solutions énergétiques durables et innovantes à une clientèle plus large.

L'accord signé entre Vergnet et Vertéole Suisse SA permettra de renforcer la présence de Vergnet en Suisse, en s'appuyant sur l'expertise locale de Vertéole Suisse SA. Cette collaboration stratégique vise à promouvoir les produits et solutions de Vergnet, auprès des entreprises et des collectivités suisses.

Grâce à cet accord, Vertéole Suisse SA distribuera une gamme complète de solutions énergétiques de Vergnet, incluant les éoliennes, les systèmes solaires et les technologies hybrides.

Ces solutions sont conçues pour répondre aux besoins énergétiques variés, des petites installations rurales aux grandes infrastructures urbaines, tout en garantissant une production d'énergie fiable et respectueuse de l'environnement.

