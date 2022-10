Vergnet se dote d'une nouvelle organisation dans le cadre de son plan stratégique 3R

(AOF) - Le groupe Vergnet, acteur de la production d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), se dote d’une nouvelle organisation conçue pour renforcer l’efficacité commerciale et opérationnelle, l’innovation et la diversification de solutions proposées par l'entreprise. Concrètement, la transformation, voulue par la nouvelle direction générale dans le cadre du plan stratégique 3R (Renouveau, Redynamisation, Reconquête), s’articule autour de trois premières initiatives structurantes, dont la création de nouvelles directions.

Seront ainsi créées une direction Business development dont l'objectif est de faire émerger de nouveaux secteurs d'activité ; une direction commerciale chargée de fidéliser et de conquérir de nouveaux territoires ; une direction Marketing et communication destinée à accroître la visibilité et l'attractivité de Vergnet ainsi qu'une direction juridique pour finaliser les contentieux et sécuriser les relations contractuelles avec les différents partenaires et clients de l'entreprise.

Les filiales seront rationalisées. Les différents pays sont regroupés autour de quatre zones clairement définies (Vergnet Europe, Vergnet Asie-Océanie, Vergnet Afrique, Vergnet Amériques).

Par ailleurs, afin de signifier clairement la nouvelle dynamique de la société, une nouvelle identité est en cours de développement et devrait être rendue publique dans les toutes prochaines semaines.

"Vergnet est en ordre de marche. Ces évolutions interviennent dans un contexte de mutation et de redynamisation de l'entreprise et permettront de réaliser son ambition ainsi que de prendre une part encore plus visible dans un environnement économique en constant développement pour les énergies renouvelables." commente Cyril Ledran, directeur général de Vergnet.

