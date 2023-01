Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vergnet: réduction du capital social de la société information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 18:23









(CercleFinance.com) - Le Groupe Vergnet annonce que son Conseil d'administration a décidé le 6 janvier dernier de procéder à une réduction du capital social par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société.



La valeur nominale de chaque action de la Société est ainsi ramenée de 2 euros à 0,11 euro et le capital social à 40 175,19 euros.



Cette opération purement technique, n'a aucune incidence sur la valeur boursière des actions de la Société, ni sur le nombre d'actions en circulation.



Ainsi, à l'issue de cette opération, le capital social de la Société demeure composé de 365 229 actions ordinaires, précise Vergnet.





