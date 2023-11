Vergnet présente les grands axes de sa nouvelle feuille de route

(AOF) - Vincent de Mauny, Directeur Général de Vergnet, a présenté sa feuille de route pour les prochains mois, identifiant trois axes prioritaires qui devraient constituer la base du futur plan stratégique du spécialiste en production d'énergies renouvelables dont la mise en place d'une gouvernance resserrée et transparente. "Réaligner les structures et moyens de Vergnet à la mesure des besoins du groupe et fixer les priorités stratégiques et tactiques par zones géographiques d'activité" constituent les deux autres objectifs du groupe.

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.