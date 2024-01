Vergnet nomme deux nouveaux vice-présidents

(AOF) - Vergnet poursuit sa structuration et annonce la transformation de sa gouvernance en nommant deux vice-présidents de son conseil d'administration : François de Rugy (ancien ministre de la transition écologique et solidaire et ancien président de l'Assemblée nationale) et Christophe Debien (président de l'Organisation pour le Climat et l'Économie Circulaire - OCCE). Ils accompagneront la société dans son redéploiement et sa mutation stratégique. Leur principale mission consistera à accompagner le PDG dans la prise de décisions, la recherche d'investisseurs et de partenariats industriels.

Par ailleurs, Vergnet se renforce également de cinq nouveaux administrateurs : Marianne Tabudlo, Marie-Caroline Koralewski, Yves Pozzo di Borgo, Nicolas Bourillon et Jérôme Gacoin.

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.