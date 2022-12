Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vergnet: mise en service d'une ferme éolienne à la Barbade information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 11:31









(CercleFinance.com) - Vergnet progresse de presque 13% mardi à la Bourse de Paris suite à l'annonce de la mise en service d'une ferme éolienne à la Barbade, selon un planning proche du calendrier initialement prévu.



Dans un communiqué, le spécialiste de la production d'énergies renouvelables dit avoir été en mesure de rattraper une grande partie du retard qu'il avait pris du fait d'un contexte mondial post-Covid jugé 'très compliqué'.



Au-delà de la pénurie de certains composants, de la hausse des coûts logistiques et des rallonges dans les délais d'approvisionnement, le groupe avait également pâti de décalages liés à des contingences locales.



Réalisée pour le compte de la compagnie privée Pavana Energy, cette ferme éolienne a pour objet la vente d'électricité au réseau local.



Motif de satisfaction supplémentaire pour Vergnet, Pavana Energy s'est montrée particulièrement satisfaite du travail réalisé dans le cadre de cette première collaboration, ce qui signifie que d'autres projets en cours de discussions pourraient prochainement se concrétiser.



Vers 11h30, l'action Vergnet grimpait de 12,9%, donnant une capitalisation boursière de l'ordre de 2,5 millions d'euros.





