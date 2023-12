Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vergnet: le financement de l'exploitation est assurée information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 11:52









(CercleFinance.com) - Vergnet a annoncé mercredi la mise en place d'un financement innovant de huit millions d'euros destiné à accompagner son développement, ce qui faisait progresser son titre à la Bourse de Paris.



Le spécialiste des énergies renouvelables indique avoir conclu un financement obligataire de deux millions d'euros d'une maturité de quatre ans et demi, accompagné d'un financement additionnel via le renforcement de ses fonds propres susceptible d'atteindre six millions.



Dans un communiqué, le groupe évoque une opération 'unique en son genre' réalisée avec la société de gestion Delta Alternative Management, qui avait déjà participé à ses levées de fonds en 2018 et 2019.



Au-delà du financement obligataire de deux millions d'euros, qui doit arriver à échéance en 2028, le financement à titre secondaire de six millions d'euros prendra la forme d'obligations convertibles en actions, mais sans BSA.



Vincent de Mauny, le directeur général, évoque un 'mix' qui allie une dette classique et une dette convertible.



'Depuis quelques mois, j'ai entamé avec une équipe renouvelée, un travail de fond intense pour retourner la situation économique et financière de Vergnet', rappelle-t-il.



De son point de vue, ce financement va permettre d'assurer le 'bridge' indispensable à l'exploitation.



'C'est une nouvelle étape nécessaire, mais je suis convaincu que dans quelques mois notre société aura un tout autre profil', assure le dirigeant.



Le titre Vergnet s'adjugeait plus de 2% en fin de matinée, surperformant un marché parisien en hausse de 0,1% au même moment et affichait une petite hausse de 3% depuis le début de l'année.





