Vergnet: le DG va prendre la présidence du conseil

(CercleFinance.com) - Vergnet a annoncé mercredi la nomination de Vincent de Mauny, son actuel directeur général, au poste de président du conseil d'administration, en remplacement de Cyril Courtonne.



Ce dernier avait pris la présidence du conseil du spécialiste de la production d'énergies renouvelables à l'été 2022, lorsque le conseil d'administration avait été en grande partie renouvelé.



Avec le départ de son ancien PDG, Patrick Werner, Vergnet avait alors pris la décision de scinder les fonctions de président et de directeur général



Vergnet - qui développe des projets dans l'éolien, le solaire et l'hybride sur des réseaux non-interconnectés a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues.



Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.



Si l'action Vergnet affiche une hausse de 33% aujourd'hui, elle accuse un repli de 34% cette année.





