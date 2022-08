Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vergnet: fin du contrat de financement par Océanes information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 11:47









(CercleFinance.com) - Le titre Vergnet, un spécialiste de la production d'énergies renouvelables, s'envole de plus de 34% ce mardi à la Bourse de Paris après l'annonce de la fin du contrat de financement par Océanes mis en place avec Alpha Blue Ocean.



D'un commun accord avec la société d'investissement, ce contrat de financement a pris fin après qu'une seule tranche de deux millions d'euros ait été tirée.



Il prévoyait initialement l'émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (Océanes) avec bons de souscription d'actions attachés (BSA) pour un montant maximum total de six millions d'euros.



Dans un communiqué, Vergent indique que cette ligne de financement lui a permis de répondre rapidement aux besoins financiers 'impérieux' du premier semestre.



Un nouveau plan stratégique, assorti d'un plan de financement, seront dévoilés le mois de prochain afin d'établir une feuille de route.



Vergnet est à l'origine d'un système hybride permettant de piloter en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique. Le groupe, présent dans plus de 40 pays et fort de 200 collaborateurs, a installé plus de 900 éoliennes.





Valeurs associées VERGNET Euronext Paris +45.05%