Vergnet dynamise ses activités au Tchad

(AOF) - Le plan stratégique 3R se déroule sur tous les continents. Comme annoncé en septembre 2022, Vergnet mène activement les volets « Renouveau » et « Reconquête » du plan en accélérant sa stratégie de développement en Afrique. Ainsi, Sotafric, la filiale du groupe au Tchad, accélère ses activités et son déploiement. Grâce à la nouvelle organisation et au financement apporté par le groupe, le projet Amdjarass a repris en février avec pour objectif l'installation de 4 aérogénérateurs supplémentaires. Les travaux de génie civil sont terminés et les éoliennes seront installées prochainement.

Cette première phase doit s'achever courant juin 2023.

A l'issue de cette phase, le groupe travaille à une extension de cette centrale hybride avec l'installation de groupes électrogènes supplémentaires (doublement du nombre d'appareils initialement prévu) ainsi qu'à un potentiel chantier de panneaux solaires pour une puissance admissible sur le réseau de 4,2 MWc. Ces derniers sujets sont en cours en discussion.

En outre, Sotafric lance une nouvelle activité : la climatisation solaire hybride. Comme dans beaucoup de pays d'Afrique, l'énergie est au Tchad un sujet particulièrement sensible car il constitue un enjeu majeur de son développement économique.

Avec sa nouvelle offre de climatiseurs solaires hybrides, Vergnet conforte son positionnement de partenaire des entreprises en les aidant à renforcer leur autonomie énergétique et à réduire leurs dépenses d'énergie. Le groupe les accompagne ainsi dans la réalisation de leurs objectifs en matière de transition énergétique.

Cette offre (que seul Vergnet propose à ce jour sur le marché grâce à un partenariat de plus de 20 ans avec Wespoint, fournisseur français de climatiseurs) vise les activités commerciales en journée des entreprises et leur permettra de réaliser de réelles économies par le remplacement de leur matériel de climatisation, particulièrement vieillissant et énergivore.

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.