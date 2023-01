Vergnet dresse son premier bilan du plan stratégique 3R

(AOF) - Vergnet dresse un premier bilan du plan stratégique 3R initié à l'été 2022 par la nouvelle Direction du groupe. Ce plan est destiné à retrouver le chemin du développement et de la croissance afin de faire du groupe un leader français connu et reconnu sur le marché des énergies renouvelables. En premier lieu, l'entreprise a renoué avec son ADN et sa mission génétique pour s'affirmer comme un « créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989 ». Après 5 mois de mise en œuvre, le Plan 3R s'est concrétisé par de nombreuses initiatives, mesures et actions.

Concernant le volet " Renouveau ", Vergnet a bâti une nouvelle organisation conçue pour renforcer l'efficacité commerciale et opérationnelle, l'innovation et la diversification des solutions proposées par le groupe. Vergnet a crée de nouvelles Directions : Commerciale, Marketing/Communication et Juridique. Puis il a recruté plusieurs collaboratrices et collaborateurs dans les différents sites du groupe. Vergnet s'est aussi doté d'une nouvelle identité et d'un nouveau logo pour signifier clairement l'évolution de l'entreprise.

Concernant le volet " Redynamisation ", le groupe a rationalisé des filiales regroupées autour de 4 zones : Europe, Asie-Océanie, Afrique et Amériques.

Vergnet annonce aussi le redémarrage de nombreux chantiers dont certains avaient pris beaucoup de retard dû à des facteurs internes et des raisons conjoncturelles externes (Covid, difficultés d'approvisionnement en matériaux…) : les projets d'Agadez au Niger, d'Ashford à La Barbade, d'Antigua, de Yap et Kosrae en Micronésie, de Prony et Mont Mau en Nouvelle-Calédonie ont ainsi été relancés.

Le groupe a mis en service plusieurs centrales photovoltaïques en Nouvelle-Calédonie, aux Fidji et sur les îles de Wallis et Futuna.

