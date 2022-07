Vergnet : départ du PDG et scission de ses fonctions

(AOF) - Le conseil d'administration de Vergnet a pris la décision de scinder les fonctions de Président et de Directeur général pour mieux répondre aux besoins de la société dans un avenir impacté par la hausse de l'inflation et la guerre en Ukraine. Patrick Werner, jusqu'à présent Président directeur général, quitte le groupe et est remplacé par Cyril Courtonne, Président non exécutif et Cyril Ledran, Directeur général.

Ingénieur de formation et titulaire d'un master en management de l'innovation de Grenoble École de Management, Cyril Courtonne dirige aujourd'hui son propre cabinet de conseil spécialisé dans la création, le développement et la restructuration de sociétés à fort potentiel. Il a débuté sa carrière dans des fonctions transverses technique/vente/marketing au sein de groupes industriels tels que SAGEM avant de lancer sa première société dans le domaine du numérique en 2009 et de la revendre en 2018.

Nommé DGD le 19 mai, Cyril Ledran a une expérience reconnue des entreprises en retournement. Après des responsabilités commerciales et marketing dans des groupes internationaux très structurés, il a rejoint depuis plus de 20 ans des structures plus entrepreneuriales. Il dispose d'une solide expérience de tous les métiers liés à la direction générale.

Forts de leurs expertises, Cyril Courtonne et les membres du Conseil d'Administration expriment leur confiance à Cyril Ledran pour gérer le groupe. Ils se fixent deux missions.

Il s'agit d'une part de l'élaboration d'une stratégie rentable et durable reposant sur l'ADN de Vergnet, notamment sur son expertise technologique dans un environnement favorable aux énergies renouvelables,

Il s'agit d'autre part d'un audit des comptes et plus particulièrement du budget de l'exercice en cours établi par l'ancien PDG. Même si des éléments positifs existent, les perspectives favorables annoncées doivent être validées.

