Vergnet décide d'une réduction de capital et d'un regroupement des actions de la société

(AOF) - Le Groupe Vergnet a décidé de procéder à une réduction du capital social par voie de réduction de la valeur nominale et d'un regroupement des actions de la société. Cette décision fait suite à deux décisions du Conseil d'administration de la société lors de sa séance du 27 octobre 2022 complétées par deux décisions du Directeur général en date du 4 novembre 2022, faisant usage des délégations qui lui ont été accordées par les quatrième et cinquième résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires en date du 21 septembre 2022.

La valeur nominale de chaque action de la société est divisée par deux et ainsi ramenée de 0,001 euro à 0,0005 euro et le capital social à 179 945,63 euros.

Cette opération purement technique, n'a pas incidence sur la valeur boursière des actions de la Société, ni sur le nombre d'actions en circulation qui s'élève à ce jour et suite aux dernières conversions d'OCA réalisé par Negma Group Investment Ltd conformément au contrat d'OCABSA conclu en date du 23 septembre 2022, à 359 891 269 d'actions.

Ainsi, à l'issue de cette opération de réduction de capital, le capital social de la société demeure composé de 359 891 269 actions ordinaires.

Par ailleurs, comme cela avait été annoncé par la société le 4 octobre 2022, le Conseil d'administration s'est également prononcé en faveur d'un regroupement des actions de la société compte-tenu notamment, de l'évolution du cours de bourse et de la volatilité du titre.

