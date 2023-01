Vergnet conclut un contrat avec Outremer

(AOF) - Le site de production de Vergnet, expert en production d'énergies renouvelables, à Servian (près de Béziers) vient de conclure un contrat avec le chantier Outremer situé à La Grande Motte et spécialisé dans la construction de catamarans de croisière en composite de 45 à 60 pieds. Outremer fait partie du groupe Grand Large Yachting et compte aujourd'hui près de 400 catamarans issus du chantier qui flottent à travers le monde.

Le contrat porte sur l'industrialisation et la fabrication en petite série de pièces composites haute performance tout en carbone de 16m² qui équipent les catamarans modèle OY55 fleuron de la flotte Outremer.

Le montant de cette première production s'élève à 85 000 € avec un objectif ambitieux de progression sur 2023. Cette collaboration démontre le haut niveau de technicité et de spécialisation de Servian en matière de composite haute performance, matériau utilisé pour l'industrie éolienne, l'activité principale du site à ce jour.

Depuis 1998, Servian développe des pales de grande dimension destinées aux éoliennes en utilisant la technique d'infusion sous vide qui permet de standardiser la fabrication en assurant une grande qualité et en gagnant sur le poids des pièces.

