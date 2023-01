Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vergnet: avancées du plan stratégique 3R information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 09:03









(CercleFinance.com) - Vergnet affirme qu'après cinq mois de mise en oeuvre, son plan stratégique 3R s'est concrétisé par de nombreuses initiatives, mesures et actions, avec notamment, pour le volet 'renouveau', une nouvelle organisation, une nouvelle identité et un nouveau logo.



Concernant le volet 'redynamisation', il revendique une rationalisation de ses filiales regroupées autour de quatre zones géographiques, un redémarrage de nombreux chantiers et la mise en service de plusieurs centrales photovoltaïques.



'Le bilan du Plan 3R sur le volet 'reconquête' (effets en termes financiers et commerciaux) est en cours d'analyse et sera annoncé dans les prochains jours', ajoute la société spécialisée dans les énergies renouvelables.





Valeurs associées VERGNET Euronext Paris -1.40%