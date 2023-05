Vergnet : augmentation de 33% du carnet de commandes à fin avril 2023

(AOF) - Mis en œuvre en septembre dernier, le Plan 3R, le plan stratégique initié par la nouvelle direction du groupe Vergnet, continue de porter ses fruits. Ainsi, après avoir annoncé un carnet de commandes de près de 70 millions d'euros au 31/12/2022, Vergnet actualise à la hausse le montant de ce dernier. En effet, au 30/04/2023, le montant des commandes s'élèvent à 91 millions d'euros soit une augmentation de 33% réalisée sur les 4 premiers mois de l'année.

Le carnet de commandes se rapporte à l'ensemble des commandes enregistrées, signées et qui ne sont pas encore réalisées. Compte tenu de la nature industrielle de l'activité de Vergnet et des différentes étapes de son process (conception des dispositifs, production des équipements et installation des centrales), la réalisation de certaines de ces commandes s'étaleront sur une période de 2 à 3 ans.

Bien évidemment, les différents projets génèreront du chiffre d'affaires régulièrement et proportionnellement selon leur état d'avancement, sachant qu'un certain nombre d'entre eux ont déjà démarré.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.