Vergnet: annonce le redémarrage du projet Antigua 16/05/2023

(CercleFinance.com) - Vergnet annonce aujourd'hui le redémarrage de l'installation de centrales multisites à Antigua, l'une des deux îles principales de l'État d'Antigua-et-Barbuda, dans les Caraïbes.



Ce nouveau départ est la conséquence du Plan 3R, le plan stratégique initié par la nouvelle direction du groupe en septembre dernier annonce la société Vergnet.



Pour rappel, ce projet, qui avait connu un retard important, avait été signé en 2018 pour un montant de 14 millions de dollars avec une mise en service initialement prévue en novembre 2020.



Opéré pour le compte du Département de l'Environnement et financé par l'Abu Dhabi Fund for Development, ce projet concerne l'installation de centrales éoliennes et solaires multisites: 13 éoliennes MPC sur le site de Parham Bridge, 2 éoliennes MPC sur le site du stade de l'île et 567 kWc de photovoltaïque.



Le chantier et l'installation des équipements viennent de redémarrer et la première mise en service des centrales est prévue début 2024.



Pour Cyril Ledran, directeur général de Vergnet, 'la reprise de ce projet matérialise les solutions de financement du groupe définies par notre plan stratégique et qui nous permettent le redémarrage d'un certain nombre de projets à venir '.